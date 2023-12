Teve início nesta terça-feira (26) a “Operação Verão” em Guarapari. A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) implementou um reforço no policiamento do município, com a missão de garantir a segurança da população e turistas durante o verão. A operação visa também promover a aproximação dos policiais com a comunidade e com os turistas, de forma a estreitar laços de confiança entre ambas partes. A ação se estenderá até o dia 18 de fevereiro de 2024.

Reforço. O município contará com um contingente adicional de 115 militares diariamente, além dos policiais do serviço ordinário e diferentes modalidades de policiamento durante os fins de semana.

“Nos finais de semana contaremos ainda com a presença de tropas especializadas como a Companhia de Operações com Cães, o Batalhão de Missões Especiais e o Regimento de Polícia Montada”, explicou o tenente coronel Riodo Lopes Rubim, comandante do 10º Batalhão da PMES.

Verão. Segundo a PM, o policiamento ostensivo em Guarapari será conduzido de forma preventiva e/ou repressiva, com ênfase na intensificação da presença policial nas regiões de praias, pontos turísticos e áreas comerciais. O objetivo é preservar a ordem pública, atender às necessidades dos cidadãos e garantir as condições ideais para o desempenho das atividades típicas da estação.