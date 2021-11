Com a chegada do ENEM, a Faculdade Pitágoras de Guarapari está disponibilizando gratuitamente o acesso à plataforma Stoodi para estudantes e professores do 3º ano do Ensino Médio. A faculdade também fará sorteio de brindes para os inscritos.

Sobre o Stoodi. O Stoodi consiste em uma escola online que veio para facilitar a rotina e o aprendizado do estudante. Com Stoodi você tem acesso a mais de 6mil videoaulas, 30mil exercícios, banco de simulados, provas anteriores e todas as disciplinas cobradas no ENEM. A plataforma é paga, mas devido à parceria com a Faculdade Pitágoras os cursos estão liberados de forma gratuita.

Para se inscrever no Intensivão Gratuito ENEM 2021, basta clicar neste link (Inscrição) e preencher os dados. As inscrições são gratuitas até a data do Enem deste ano.