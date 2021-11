A governadora em exercício do Estado, Jacqueline Moraes, anunciou, na manhã desta terça-feira (02), o projeto “Bosque da Memória”, em homenagem às vítimas do novo Coronavírus (Covid-19). No espaço, serão disponibilizadas 2.500 mudas de árvores para plantio. A ideia é que o ato sirva como uma forma de manter viva a memória dos entes queridos. Serão utilizadas espécies de Mata Atlântica ameaçadas de extinção, servindo também para a recuperação de florestas.



A cerimônia foi realizada na Fazenda Experimental Engenheiro Agrônomo Reginaldo Conde (FERC), localizada em Jucuruaba, no município de Viana. O Centro de Educação Ambiental de Jucuruaba (Ceaj), do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), tem uma área de 12 hectares de reserva florestal. A escolha da cidade se deu por conta do “Viana Vacinada”, estudo científico que avalia a capacidade da produção de anticorpos com meia dose da vacina AstraZeneca na população de 18 a 49 anos.

“Quando plantamos uma árvore, plantamos vida e qualidade de vida para as próximas gerações, pois acreditamos na economia verde e na sustentabilidade. O projeto é idealizado para alcançar dois grandes objetivos: homenagear as vidas perdidas em decorrência dessa perversa pandemia e ampliar o processo de reflorestamento e recomposição da nossa Mata Atlântica”, explicou a governadora em exercício

Jacqueline Moraes lembra que a medida também chama atenção das pessoas para o combate ao vírus. “Esse é um trabalho de conscientização, mostrando às pessoas sobre a importância de se vacinar. Porque a vacina salva vidas e é a melhor chance que temos para superar esses tempos tão difíceis”, afirmou.

O diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, que se recuperou da Covid-19, se emocionou com a iniciativa. “Me solidarizo com cada familiar e amigo que perdeu uma pessoa importante em sua vida. Essa bela ação de plantar uma árvore em homenagem a quem partiu, me faz lembrar em recomeços. Poder vivenciar este momento é muito especial e simbólico. Essas árvores, além de serem uma contribuição com o meio ambiente, são uma forma viva de nos fazer lembrar com carinho e amor de quem se foi”, disse.

O senador da República, Fabiano Contarato, também esteve presente na cerimônia e mostrou seu apoio à campanha: “Pela preservação ambiental e pela bela homenagem às vítimas da Covid-19 é que, hoje, nós estamos plantando vidas. Perdi minha cunhada, de 44 anos, técnica de enfermagem, e em nome dela e das quase 13 mil famílias que sentem a dor da partida dos seus entes queridos é que eu estou aqui. Precisamos cada vez mais exercer o amor, o respeito, a caridade e a compaixão. A vida desses capixabas não será esquecida! Que Deus conforte a todos.”

O evento é uma promoção do Governo do Estado com a rede de ONGs Força Verde, Mata Atlântica – RMA, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA e PACTO pela Restauração da Mata Atlântica, que assinam o projeto a nível nacional.

Como participar

Os familiares que desejaram plantar as mudas, ou municípios que têm interesse em aderir à campanha devem acessar o site do Incaper para mais orientações: https://incaper.es.gov.br/