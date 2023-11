O prefeito Paulo Cola assinou no último dia (23), uma Ordem de Serviço que marca um ponto significativo para a saúde pública de Piúma. Com um investimento robusto de mais de R$ 5 milhões, a prefeitura está empenhada em promover melhorias substanciais no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição. O prazo estabelecido para a conclusão das obras é de 18 meses, com a expectativa de entrega de instalações modernas e completamente revitalizadas.

A iniciativa, conduzida através da Secretaria Municipal de Saúde, visa proporcionar à comunidade local um atendimento de saúde mais qualificado e abrangente. A reforma e ampliação do hospital não se limitam apenas à expansão física, mas também vão abranger futuramente a aquisição de equipamentos e tecnologias avançadas, essenciais para elevar os padrões de diagnóstico e tratamento.

O prefeito Paulo Cola destacou a importância desse investimento para a cidade. “Hoje nós temos saúde financeira, capacidade administrativa, um povo feliz e esse hospital e essa grande obra, a exemplo de todas outras, vai sair do papel e a gente pode, finalmente, dar um lugar digno para receber as pessoas no momento que elas mais precisam”

A reforma incluirá espaços adequados para emergências, exames, cirurgias e internações, proporcionando um ambiente propício para a prática médica e para o bem-estar dos pacientes. Além disso, a aquisição de equipamentos desde os básicos, como aparelhos de raio-x e ultrassom, até os mais avançados, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, contribuirá para diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.

A preocupação com o ambiente de trabalho dos profissionais de saúde também é uma prioridade. A reforma contemplará a criação de espaços mais confortáveis, como salas de descanso, refeitório, vestiários e sanitários, proporcionando um local propício para o desempenho de suas funções diárias.

O prefeito Paulo Cola ressaltou ainda. “Nós do bem somos maioria e o bem sempre vence. Mais cedo ou mais tarde. E nesse caso será muito mais cedo, porque nós temos pressa e velocidade na saúde e nós vamos entregar essa obra tão sonhada e tão esperada e pelo povo de Piúma”

Com este investimento na saúde, em breve a população terá à disposição um hospital totalmente reformado, moderno e preparado para oferecer os cuidados necessários, reiterando seu compromisso de que cada cidadão receba o atendimento adequado.