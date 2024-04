Após uma matéria veiculada pelo Portal 27 sobre as eleições em Alfredo Chaves, representantes do PL procuraram nossa redação para negar qualquer envolvimento do partido com o PSB local. De acordo com eles, o PL possui uma pré-candidatura de Cevulo Belmok, que também ocupa o cargo de presidente do partido na cidade.

Eles enfatizaram que não possuem vínculos com a esquerda, muito menos com o atual prefeito. “O PL não tem envolvimento nenhum com o PSB. Isso vem acontecendo através da oposição, devido ao crescimento rápido do PL em Alfredo Chaves”, afirmou Cevulo Belmok.

Cevulo também destacou que conta com o apoio da direção estadual do partido e de importantes lideranças da direita, como o deputado Federal Gilvan da Federal, e que sua pré-candidatura à prefeitura é legítima, visando a renovação em Alfredo Chaves.