A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Marataízes, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e das equipes da Vigilância Sanitária, desativou, nessa quarta-feira (03), em Barra do Itapemirim, no município de Marataízes, um laboratório que fabricava produtos artesanais à base de maconha. As investigações apontaram uma mulher de 32 anos como a responsável pela produção.

O titular da Delegacia de Marataízes, delegado Caetano Netto, informou que a ação policial conjunta foi motivada por autorização da Justiça da Vara Criminal de Marataízes para cumprimento a um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, após descoberta de que ela fabricava produtos, como hidratantes, óleos, sabonetes, além de bolos, biscoitos e outros alimentos, com maconha e os ofertava na internet.

1 de 3

No local, as equipes encontraram raízes, galhos e folhas da droga. Também apreendidos pelos policiais diversos produtos e vários cartões com a marca da empresa, além de rótulos dos produtos fabricados. Segundo o delegado Caetano Netto, o material apreendido será analisado pela Perícia Química da Polícia Civil, com o objetivo de constatar os eventuais ilícitos.

A suspeita alegou ser Microempreendedora Individual (MEI) e informou que a empresa está cadastrada para comércio varejista de cosméticos. Ela foi encaminhada à delegacia, prestou informações e foi liberada. “A mulher responderá ao inquérito inicialmente por tráfico de drogas. Ela não foi presa no ato porque depende da perícia para constatar a natureza do material apreendido”, acrescentou Caetano Netto.