Em busca de contornar o problema de lotação dos leitos de enfermaria e de UTI´s no Espírito Santo, o governo estadual irá abrir 30 novos leitos para tratamento da covid-19 no Hospital Estadual Materno Infantil, localizado na Serra.

Ao todo o Hospital terá 152 novos leitos para a covid-19, divididos em enfermaria e UTI, sendo 30 abertos nesta quarta-feira e outros 122 até o final do mês de maio. A previsão é de que, nos próximos dias, a unidade passe a dispor mais 90 leitos de enfermaria adulto.

Construída pela Prefeitura Municipal da Serra e transferida para gestão do Governo do Estado, em 2020, a unidade será integrada como anexo ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência do Espírito Santo para o tratamento de casos graves e potencialmente graves da Covid-19.

A expansão faz parte do Programa Estadual “Leitos para Todos”, que contou com o investimento aproximado de R$ 12 milhões entre adequações físicas, elétricas e compra de equipamentos para todos os leitos.

“É uma boa notícia para a cidade da Serra e para todo o Espírito Santo. Estamos abrindo o Hospital Estadual Materno Infantil com 30 leitos nesta quarta-feira e iremos abrir 152 até o fim de maio”, comentou o governador Renato Casagrande.

Que finalizou falando sobre a destinação dos leitos após a crise da covid-19 no Espírito Santo, podendo utilizar o investimento de R$12 milhões feitos agora para novos leitos materno-infantis.

“Enquanto for necessário, o hospital será utilizado para o enfrentamento à Covid-19, dando dignidade aos capixabas. Foram R$ 12 milhões em investimentos na estrutura física e compra de equipamentos para termos um hospital de médio porte neste momento. Quando vencermos a Covid, posteriormente, o hospital será uma unidade Materno Infantil”, disse o governador.

