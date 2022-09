Segue o trabalho da PM em Guarapari. Na noite de ontem (20) uma viatura da polícia militar durante patrulhamento no bairro Adalberto Simão Nader, avistou um indivíduo em atitude suspeita tentando esconder uma sacola em um padrão de energia. Este indivíduo foi abordado e encontrado em sua posse 01 bucha de Maconha. Já na sacola que o indivíduo carregava a guarnição encontrou 13 buchas de Maconha, 16 pinos de Cocaína e 20 pedras de Crack.

Perocão. Já durante a tarde, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita no bairro Perocão e ao ser abordado pela equipe foram encontrados em sua posse 02 pinos de Cocaína e 02 buchas de Maconha, além da quantia em espécie de R$ 61,00 e 01 aparelho celular. Continuando as buscas no perímetro, os militares ainda localizaram outros 03 pinos de Cocaína, 10 pedras de Crack e 23 buchas de Maconha.

Jabaraí. Ainda durante tarde, porém agora no bairro Jabaraí, policiais militares receberam uma denúncia de que um menor de idade já conhecido pela guarnição estaria guardando entorpecentes em sua residência. As equipes foram recepcionadas pela genitora do indivíduo que franqueou a entrada no imóvel e no cômodo onde este se encontrava foram localizados 181 pinos de Cocaína, 114 tiras de Maconha e 52 pedras de Crack e a quantia em espécie de R$ 732,00, além de 01 balança de precisão.

Metralhadora de fabricação artesanal. Já na parte da manhã de terça-feira uma equipe da polícia militar no bairro Kubitscheck, avistou adentrando em um beco um indivíduo na varanda de uma residência portando uma arma de fogo de grande porte. Imediatamente os policiais o abordaram e na posse do indivíduo foram encontrados R$ 60,00 em espécie, 01 porção de maconha e 02 buchas de maconha. Na varanda dessa residência foi apreendido 01 metralhadora de fabricação artesanal, calibre 380, como 02 carregadores, estando um com três munições calibre 380 intactas, 01 vaso com um pé de maconha, 01 porção de cocaína.

Diante dos fatos narrados, todos os indivíduos e os materiais apreendidos foram entregues na 5º Delegacia Regional de Guarapari.