Os investimentos em Piúma não param. Além dos benefícios realizados com recursos próprios do município, existem investimentos com recursos federais e também recursos do governo do Estado. E nesta segunda-feira (19), a cidade deu início em mais três importantes obras.

Foram assinadas a ordem de serviço para o contorno da cidade, para a praça Saudável do bairro Lago Azul e também para pavimentação e drenagem da Rua Verde no bairro Portinho. O prefeito falou sobre a rua verde que liga a Rodovia do Sol à praia do Portinho. “Essa obra vai ajudar aquela comunidade, vai levar turismo, desenvolvimento, lazer. Vai democratizar a praia do Portinho e levar oportunidades de mudanças e de negócios”, explicou.

O diretor do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, afirmou que estas parcerias só são possíveis, pela seriedade da gestão municipal. “Às vezes a gente tem um recurso e não consegue trazer para o município, porque o município não tem as certidões em dia. E só foi possível fazer essa parceria, porque a prefeitura está com as contas certas e está com as certidões em dia”, explicou.

Segundo Maretto, o investimento na obra do contorno está em cerca de R$ 15 milhões. “É uma alegria estarmos aqui trazendo investimentos. O Espírito Santo hoje tem sido referência em várias políticas. O Estado é letra A na avaliação do tesouro nacional, estamos com as contas saneadas, temos o melhor ensino médio do país, somos o Estado mais transparente da federação e o que mais investe na população”, disse o diretor.

O prefeito Paulo Cola relatou várias outras obras que serão feitas na cidade e expressou sua alegria de ver a atenção da equipe do governo com relação a Piúma. Segundo ele, esse contorno já está trazendo desenvolvimento para a cidade e vai trazer ainda mais benefícios econômicos.

“Uma obra dessa importância não cai do céu. Tem que ter responsabilidade fiscal e saúde financeira. E o nosso Estado, assim como o nosso município, tem. Estamos trabalhando dia e noite, buscando parcerias, para levar dignidade, prosperidade e oportunidade para o nosso povo de Piúma”, finalizou.