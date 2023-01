Policiais Militares do 10º Batalhão de Guarapari continuam fazendo seu trabalho na segurança da cidade. No último fim de semana eles apreenderam drogas e armas no

município de Guarapari. Suspeitos foram detidos.

Durante a tarde de domingo (01) drogas foram apreendidas no bairro Praia do Morro.

Foram apreendidas 09 buchas de maconha e 12 pinos de cocaína. Os militares chegaram

até os entorpecentes após denúncia de uma pessoa que passava pelo local observar a

movimentação suspeita nas proximidades de um quiosque na Orla da Praia do Morro.

Nenhum suspeito foi detido.

Revólver. Na noite de sábado (31) um revólver calibre .38 foi apreendido juntamente com 06 munições do mesmo calibre. A ação ocorreu no bairro Village do Sol, quando militares

se aproximaram de um veículo para realizar abordagem policial e o mesmo se evadiu,

vindo a cair em um barranco. Os dois ocupantes do carro fugiram, deixando para trás o

armamento e a munição.

Furto/roubo. Após constatações verificou-se que o veículo estava com restrição de furto/roubo e utilizava placas falsas. O mesmo foi removido ao pátio credenciado e o armamento apresentado na 5ª Delegacia local.

Ainda durante a noite militares apreenderam 10 pedras de crack e o valor de R$1.170,50 em dinheiro durante uma abordagem policial no bairro Aeroporto. Um

suspeito foi detido em flagrante tráfico de drogas.

Na tarde de sexta-feira (30) um suspeito foi detido pois se encontrava com mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu no bairro Praia do Morro, quando o mesmo foi avistado e tentou fugir da guarnição policial, sendo alcançado e detido.

“Turista”. Em outra ação, outro suspeito foi detido também no bairro Praia do Morro, por estar com mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Criminal do Juizado Especial Federal na Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Calibre 45.Durante a madrugada, um revólver calibre 45 foi aprendido com 6 munições no bairro Condados, área rural de Guarapari. O suspeito tentou evadir dos policiais mas foi

alcançado e detido. Todos envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a Delegacia Regional de Guarapari juntamente com os materiais apreendidos.