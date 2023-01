A ano de 2022 acabou com uma boa notícia para a cidade de Guarapari. A Secretaria de Saúde (Semsa), recebeu no mês de dezembro em Brasília, o Certificado de Eliminação da transmissão vertical do HIV, com selo prata de boas práticas, do Ministério da Saúde.

O município foi representado pela secretária de saúde Alessandra Albani e a enfermeira do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE), Fábia Roberta. O Ministério da Saúde lançou o projeto com municípios acima de 100 mil habitantes e no Espírito Santo dos dez municípios, cinco conseguiram o Certificado, entre eles Guarapari.

Segundo a enfermeira Fábia Roberta, há 10 anos não há casos de crianças nascendo com HIV, no município. “O serviço de referência na área: CTA/SAE com sua equipe interdisciplinar trabalha a cada dia na assistência integral aos pacientes com muita dedicação. Este Cerificado representa uma grande conquista ”, concluiu.