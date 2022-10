Policiais militares do 10º Batalhão em Guarapari apreenderam drogas no último fim de semana. Suspeitos foram detidos.

Ipiranga. Na manhã de sábado (15), por volta das 11h, militares apreenderam drogas e um pé de maconha na casa de um suspeito no bairro Ipiranga. A ação resultou na apreensão de 100 reais em espécie , 8 buchas de maconha, 2 tabletes maconha grandes(aprox 1 kg), 1 tablete médio (aprox 350 gramas), 1 tablete pequeno (aprox 150 gramas), 2 litros e meio de lolo, 1 balança de precisão, 1 tesoura, 1 pé grande de maconha, 2 garrafinhas de fertilizante, 1 lâmpada de led. Um suspeito foi detido.

Santa Rosa. Durante a noite, por volta das 21h, um suspeito de 19 anos foi detido no bairro Jardim Santa Rosa. O mesmo estava traficando na praça do bairro quando foi abordado por policiais militares. Em posse dele foi apreendido 40 pedras de substância similar a crack e R$ 800,75 reais em dinheiro.

Bela Vista. Na madrugada de domingo (16) dois suspeitos foram avistados no bairro Bela Vista e empreenderam fuga ao perceber a aproximação policial deixando para trás uma bolsa contendo 23 buchas de maconha, 83 pedras de crack e 13 pinos de cocaína e R$20 em dinheiro. O material foi entregue na delegacia local.

Menor. Por volta das 03h, militares apreenderam um menor de 17 anos conhecido por gerenciar o tráfico de drogas do bairro Ipiranga. Em posse dele foi apreendido 488 pinos de cocaína, 01 tablete de cocaína (aprox. 600g), 02 Bucha de maconha, 01 balança digital, R$ 552,00 e 01 Celular.

Mandado de prisão. Durante a noite, por volta das 21h, um indivíduo foi detido no bairro Kubitschek. O mesmo encontrava-se com mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Guarapari. Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com todos materiais apreendidos.