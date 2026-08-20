Atendimento bancário no ES é suspenso por 24 horas em protesto; veja as reivindicações dos trabalhadores

Diversas agências bancárias do Espírito Santo amanheceram com os serviços presenciais suspensos nesta quinta-feira (20). A paralisação, com duração prevista de 24 horas, faz parte do Dia Nacional de Paralisação dos Bancários promovido em todo o país.

O movimento foi decidido em assembleia realizada na última segunda-feira (17), obtendo aprovação de 90% dos mais de 50 mil trabalhadores participantes do pleito promovido pelos sindicatos da categoria.

Motivação do protesto e rodada de negociações

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários/ES), o protesto ocorre em resposta às propostas apresentadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nas mesas de negociação.

A categoria rejeita pontos como o congelamento do piso de entrada, a divisão do reajuste salarial em três faixas distintas e a redução dos valores concedidos nos Vales Alimentação e Refeição para trabalhadores de cidades do interior.

As negociações entre os representantes dos trabalhadores e a Febraban estão agendadas para serem retomadas na próxima segunda-feira. Durante a paralisação desta quinta-feira, dirigentes e trabalhadores conversam com clientes nas portas das unidades para esclarecer as razões da suspensão do atendimento.

Principais reivindicações da categoria

A pauta de reivindicações aprovada pelos bancários para a nova convenção coletiva inclui:

Remuneração: Aumento real de salário e valorização do piso salarial da categoria;

Benefícios: Elevação dos valores referentes ao Vale-Alimentação e Vale-Refeição;

Participação nos lucros: Valorização da Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Condições de trabalho: Garantia de manutenção dos empregos, melhorias no ambiente profissional e atenção às diretrizes de saúde do trabalhador.

Até a publicação do boletim, a Febraban não havia encaminhado posicionamento oficial sobre a paralisação.