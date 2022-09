A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu, nesta sexta-feira (02), um casal acusado de tentativa de estelionato e armazenamento de pornografia infantil. O homem foi preso no Centro da cidade, enquanto a mulher foi presa no bairro Gilson Carone.

A Polícia Civil recebeu informações e registros de ocorrências de diversas pessoas que haviam visto anúncios de filhotes de cão à venda nas redes sociais. Os anúncios diziam que os filhotes eram de raça, mas, na verdade, eles eram sem raça definida, mais conhecidos como “vira-latas’.

As investigações foram iniciadas, e na manhã desta sexta-feira (02), a Polícia Civil prendeu o homem, de 35 anos, quando realizava a entrega de mais um filhote no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A companheira dele, de 37 anos, foi encontrada no bairro Gilson Carone, no mesmo município.

O casal foi conduzido à delegacia, e durante o depoimento, os policiais encontraram pornografia infantil nos aparelhos celulares dos suspeitos. Segundo o delegado titular do Deic, Rafael Amaral, a descoberta foi uma surpresa. “Enquanto interrogávamos os suspeitos, os investigadores viram que havia pornografia infantil nos celulares dos conduzidos. Todos nós ficamos surpresos, pois, até o momento, pensávamos que apenas o crime de estelionato havia sido cometido”, relatou o delegado.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foram autuados por tentativa de estelionato e transmissão e armazenamento de pornografia infantil.

O filhote que estava com um dos conduzidos no momento da detenção, foi levado a uma clínica veterinária por policiais civis. Lá, foi constatado que, além do animal se tratar de um cão sem raça definida, o filhote apresentava verminose e déficit alimentar, sendo um indício de que este sofria maus tratos. O cão ficará aos cuidados de uma organização não-governamental (ONG) voltada aos direitos dos animais.