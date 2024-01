Atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, se deslocaram na última quarta-feira (24), a uma clínica terapêutica, localizada no bairro Praia de Acaiaca. A operação teve como objetivo verificar o número de internos presentes, bem como obter informações sobre as datas de acolhimento, uma vez que, conforme informações do MPES, a instituição foi intimada a se abster de receber novos internos.

Cárcere privado. Durante a ação, vários internos informaram estarem na clínica contra a vontade. Além disso, alguns deles relataram terem entrado após a data imposta pelo MPES. Segundo a Polícia Civil, todos os internos que declararam estar em cárcere privado foram levados à delegacia para prestar depoimento.

“No local, informaram também que eram dopados contra a vontade e, inclusive, dois deles relataram que presenciaram uma cena de estupro por parte de um dos funcionários da clínica”, contou o delegado titular da delegacia de Piúma, David Gomes.

Prisão. Duas mulheres, de 25 e 32 anos, e um homem, de 53 anos, foram autuados em flagrante por cárcere privado (6x) e desobediência de ordem judicial, sendo encaminhados ao sistema prisional. Os acusados são donos da clínica e uma enfermeira.

Os prontuários com informações dos internos foram apreendidos e, após os procedimentos legais, os internos ficaram sob a responsabilidade da assistência social do município de Piúma. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para apurar supostos crimes de tráfico de drogas e estupro.