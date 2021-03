A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari recuperou, nesse sábado (20), no bairro Bandeirantes, em Cariacica, uma retroescavadeira que havia sido furtada, na última terça-feira (16), da Prefeitura de Guarapari. Dois suspeitos, de 42 e 43 anos, foram detidos em flagrante e conduzidos ao plantão da Delegacia Regional de Cariacica.

Segundo o titular da Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, o suspeito de 42 anos é um empresário do ramo da construção civil e presta serviço a diversos órgãos municipais, estaduais e federais. Em depoimento, ele informou que adquiriu a máquina no valor de R$ 60 mil, sendo R$ 40 mil em espécie e o restante pago em câmbio por um veículo de passeio que pertencia a ele.

“A retroescavadeira foi encontrada em um galpão, no município de Cariacica, pertencente a um dos empresários que presta serviços à Prefeitura Municipal de Guarapari. Em depoimento, ele alegou não ter conhecimento que a máquina era fruto de furto/roubo e que comprou a retroescavadeira de uma terceira pessoa, da qual ele só sabia o primeiro nome, que disse que a máquina estava parada em frente a um lava jato sem funcionar”, contou o delegado.

No momento da prisão, foi identificado o segundo detido, um suspeito de 43 anos, que estava adulterando os dados de identificação da retroescavadeira. “Em depoimento, ele alegou que a retroescavadeira estava no local para fazer uma solda e melhorar a estética da máquina, com a estética e pintura. A máquina seria lixada, trocaria os adesivos e manteria a sua cor original amarela”, informou o titular da Deic.

“Considerando que os conduzidos estavam ocultando a retroescavadeira num galpão de difícil visualização e que estavam adulterando as características e os sinais identificadores, inclusive algumas partes do número de identificação da retroescavadeira, foi dada voz de prisão e ambos foram encaminhados, com apoio da Polícia Militar, à Delegacia Regional de Cariacica”, disse Guilherme Eugênio.

O suspeito de 42 anos foi autuado em flagrante por receptação qualificada. O suspeito de 43 anos foi autuado por adulteração de chassi. Os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana, ficando à disposição da Justiça.