Um caso grave de agressão a uma idosa foi registrado na tarde desta sexta-feira (29) em uma casa no bairro Praia do Morro, em Guarapari. Por volta das 14h30, vizinhos da vítima escutaram um barulho vindo do quintal da mulher e uma movimentação de pessoas e resolveram ligar para a polícia. A vítima, uma idosa com mais de 60 anos, foi encontrada esfaqueada dentro do banheiro de casa com sinais de tortura.

Ao chegarem no local, uma casa próxima à Avenida Paris, policiais militares visualizaram um carro batido em uma pilastra e vários objetos como tv’s e eletrodomésticos espalhados. Ao revistarem o local, os militares encontraram a mulher amarrada em um banheiro e toda ensanguentada.

Como estava muito debilitada, ela não conseguiu passar muitas informações para os policiais, mas disse que estava na praia com um casal e que não lembra de mais nada até a chegada do socorro, passando a impressão de que tinha sido dopada.

O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar os primeiros socorros e constaram diversas perfurações na região da barriga da vítima. Ela não conseguiu dar mais detalhes sobre o que poderia ter acontecido com ela e nem quem a havia machucado.

Ela foi levada para a UPA de Guarapari e em seguida encaminhada para um hospital de Vitória em estado grave.

Qualquer informação sobre o crime pode ser passada para o Disque Denúncia 181. Não é necessário se identificar.