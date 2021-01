Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), através do Painel Covid, e mostraram que, nas últimas 24 horas, a cidade de Guarapari registrou mais um óbito, totalizando 200. Já os casos confirmados tiveram um aumento de 44 pessoas.

Até o momento, a cidade confirma 200 óbitos, 8.194 casos, 7.010 pessoas curadas, 6.634 casos suspeitos, 11.701 descartados e 26.529 notificados. Também foram realizados 20.964 testes e a taxa de letalidade da doença está em 2,4%.

Os bairros mais afetados são: Praia do Morro com 1.192 casos, Muquiçaba com 628, Itapebussu com 501, Ipiranga e Santa Mônica com 454, Centro com 376, Kubistchek com 303, São Gabriel com 243 e Adalberto Simão Nader com 236.

Espírito Santo

Já o Espírito Santo tem um total de 292.388 casos confirmados, 274.698 curados e 5.820 óbitos. As cidades com mais casos de contaminação são Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Aracruz, Guarapari e São Mateus.

Vacinação

Até o momento, o Espírito Santo já recebeu 153.020 doses das vacinas disponíveis no Brasil, destas distribuiu 93.962 para os municípios, que já aplicaram 50.945.