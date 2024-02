A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de um mês, ocorrida na manhã de segunda-feira (19), em Marataízes, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando lesões, como sangramento bucal e nasal. A polícia iniciou uma investigação sobre as circunstâncias do caso, e os pais do bebê foram encaminhados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados.

Lesões. De acordo com reportagem de A Gazeta e informações fornecidas pela PM, o bebê chegou à unidade de saúde por volta das 11h, acompanhado por seus pais. O estado de saúde da criança era crítico, com sangramento nasal e bucal, além de cianose nas extremidades, caracterizada pela coloração roxa em mãos e pés. Apesar dos esforços dos profissionais médicos, a morte do bebê foi confirmada cerca de 45 minutos após sua chegada.

Segundo os militares, a falta de informações sobre as lesões apresentadas pelo bebê levou os pais a serem conduzidos para prestar esclarecimentos na Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, as autoridades foram acionadas devido às informações insuficientes sobre as circunstâncias da morte.

A Prefeitura de Marataízes, responsável pela administração da UPA, confirmou que o bebê também apresentava fraturas nos dois braços. Em comunicado oficial, a administração municipal informou que todos os procedimentos padrão foram seguidos e que a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

Após o ocorrido, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para a realização da identificação e necrópsia.

Investigação. Os pais do bebê, ambos com 21 anos de idade, foram ouvidos pela Polícia Civil e posteriormente liberados, uma vez que não foram encontrados elementos suficientes para uma prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação das autoridades policiais para esclarecer os fatos e determinar as circunstâncias que levaram à morte do bebê.