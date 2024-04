Na última terça-feira (16), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, realizou uma operação que resultou na detenção de um homem de 22 anos, conhecido como um dos principais líderes do tráfico de drogas no bairro Piuminas.

Operação. Com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Anchieta, a operação foi desencadeada para capturar o indivíduo, que já havia conseguido fugir de ações policiais anteriores. Em julho de 2023, a PCES havia deflagrado a operação “Pacificação”, que resultou na expedição de 25 mandados de prisão contra traficantes atuantes no mesmo bairro. No entanto, naquela ocasião, o suspeito em questão conseguiu fugir.

Prisão. Segundo as investigações, além de liderar o tráfico de drogas, o indivíduo também era responsável pela contabilidade das atividades ilícitas. Após diligências, a equipe policial conseguiu identificar o local onde o suspeito se escondia, uma residência no próprio bairro Piuminas. Na operação, foram apreendidos 20 maços de cigarro, três celulares, uma lanterna e um chip telefônico.

“Ao chegar no local, foi feito um cerco, momento em que o suspeito tentou pegar algum objeto ao seu lado, sendo necessário a realização de um disparo de arma de fogo para o chão de terra, visando desencorajar o alvo de qualquer investida letal contra os policiais. Uma vez detido, foi realizada a busca no imóvel, porém nada de ilícito foi encontrado”, disse o delegado David Gomes, titular da Delegacia de Polícia de Piúma.

O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória após os procedimentos legais.