Através da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, a Polícia Civil está à procura de Giuliano Alves Marques, líder de organização criminosa no bairro Village do Sol. Com mandado de prisão preventiva em aberto, Giuliano tem 37 anos e é considerado foragido da Justiça por atuar no tráfico de drogas em Guarapari.

Investigações da Denarc apontam que Giuliano fornece entorpecentes ao bairro Village do Sol, além da região de Nova Venécia, no noroeste do Estado. Ele atuava em conjunto com Vinícius Valkenier dos Santos, de 22 anos, que foi preso pela Polícia Militar no final de 2020. Levantamentos da Delegacia indicam que Vinícius exerce a função de “gerente” do grupo criminoso.

O titular da Denarc, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, explica que a Polícia chegou até Vinícius após o recebimento de denúncias anônimas, que informavam sobre as atividades criminosas do grupo. “Fizemos levantamentos e, em novembro do ano passado, empreendemos diligências que resultaram na prisão da companheira dele, que guardava, em casa, armas e entorpecentes pertencentes ao investigado”.

Apreensão. No bairro Village do Sol, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, munições, drogas, material para refino de entorpecentes, dinheiro e anotações do tráfico.

A companheira do investigado foi presa em flagrante e, após novas apurações, ficou constatado que Vinícius gerenciava o tráfico de drogas no Bairro Village do Sol, em Guarapari, sendo comandado, a distância, por Giuliano.

“Ambos já estiveram presos e, uma vez autorizados a deixar a prisão, voltaram a traficar. Apuramos que Giuliano é o fornecedor de armas e entorpecentes, comandando o tráfico nas duas localidades a distância. Já Vinícius, na função de gerente, ia até os pontos de venda, entregava entorpecentes e recolhia os valores arrecadados pelos vapores. Tudo leva a crer que há uma espécie de rodízio entre os vapores, de modo que nenhum se torne muito conhecido pelas policiais dos locais nos quais atuam”, disse o delegado.

A Polícia Civil está em busca de Giuliano e a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.