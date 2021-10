A capacitação e o workshop em Marketing Digital para Destinos Turísticos, promovida pela Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), terão início nesta semana. O objetivo é capacitar os atores municipais e regionais para tornar mais eficiente e integrada a presença digital dos destinos turísticos capixabas. A ação integra o Programa Estadual de Gestão do Turismo.

As oficinas virtuais terão início, nesta quinta-feira (14), e são destinadas aos empreendedores, membros das instâncias de Governança Regional, gestores públicos das Secretarias Municipais de Turismo e de Comunicação, além de membros de conselhos de turismo dos municípios que compõem as dez regiões turísticas capixabas.

“Cada vez mais, as redes sociais são o principal modo de divulgação, tanto dos destinos turísticos quanto dos empreendimentos e, por isso, estamos investindo nesta capacitação direcionada para quem faz o turismo acontecer no nosso Estado”, pontuou a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, enfatizando a importância da participação e do engajamento neste momento de aprendizado.

As atividades da capacitação estão divididas em dois momentos. Primeiro, será a realização da palestra “Promoção Digital dos Destinos Turísticos”. Posteriormente, o workshop de orientação para que as regiões criem os planos regionais de divulgação. Esses dois momentos serão conduzidos pela consultora Jeanine Pires, que é historiadora, especialista em eventos, economia e marketing de turismo, além de influenciadora no setor do turismo em níveis nacional e internacional.

Na palestra, serão abordados conceitos e fundamentos da Promoção Digital dos Destinos; a importância de definir estratégias de marketing digital; qual a estrutura básica para a promoção digital dos destinos (site, aplicativo etc.); conhecer, saber utilizar e maximizar o uso das principais ferramentas digitais disponíveis para a divulgação dos destinos (Instagram, Facebook, TripAdvisor, Google Meu Negócio); entender a diferença entre a divulgação institucional x divulgação promocional; e com quem devemos nos comunicar e como estabelecer uma comunicação assertiva.

Cronograma

As oficinas acontecem sempre às 14 horas, de forma virtual. A primeira será realizada nesta quinta-feira (14), reunindo representantes das regiões dos Imigrantes e a Metropolitana. Na próxima segunda-feira (18), será realizada com representantes das regiões Doce Terra Morena e Pedras, Pão e Mel. No dia 20 de outubro, será o momento dos representantes das regiões do Verde e das Águas e Doce Pontões Capixaba. No dia 25, o encontro será com os componentes das regiões do Caparaó e Sul Capixaba dos Vales e do Café. Já no dia 27, a capacitação será com os representantes das regiões da Costa e da Imigração, e também na das Montanhas Capixabas.

Workshop

De outubro a janeiro, durante os workshops com estes mesmos representantes das regiões turísticas, será realizado um levantamento de informações para a construção do Plano Regional de Divulgação. “Na sequência das oficinas, em que a equipe estará capacitada para fazer uso das mídias digitais, vamos estimular o planejamento de ações, integrando o setor público com o privado, para que as lideranças possam trabalhar para reposicionar os destinos turísticos do Espírito Santo dentro do ambiente digital’, destacou a secretária Lenise Loureiro.

Confira o calendário das atividades dos workshops:

Região dos Imigrantes: 21 e 28 de outubro.

Região Metropolitana: 03 a 08 de novembro

Região Doce Terra Morena: 10 a 17 de novembro

Região pedras, Pão e Mel: 22 e 29 de novembro

Região do Verde e das Águas: 18 de novembro e 24 de novembro

Região Doce Pontões Capixaba: 01 a 06 de dezembro

Região do Caparaó: 07 e 13 de dezembro

Região Sul Capixaba dos Vales e do Café: 08 a 15 de dezembro

Região da Costa e da Imigração: 11 e 18 de janeiro de 2022.

Região Montanhas Capixabas: 13 e 20 de janeiro de 2022.

Inscrições https://piresdestinoseventos.com.br/marketing-digital-para-destinos/

Mais informações podem ser obtidas com a Gerência de Gestão do Turismo, pelo telefone (27) 3636-8010 ou pelo e-mail gestur@turismo.es.gov.br.