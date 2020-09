A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde de hoje (09), um Jeep Renegade com ocorrência de Roubo/Furto. Agentes da PRF realizavam fiscalização no km 345 da BR 101, em Guarapari/ES, quando abordaram um veículo JEEP/Renegade com um ocupante ostentando placas aparentes de Belo Horizonte/MG.

Após vistoria nos elementos de identificação do automóvel restou comprovado que se tratava de veículo com registro para Roubo/Furto ocorrido no município de Niterói/RJ, no ano de 2018.

O condutor e o veículo foram encaminhados para Delegacia Polícia Civil em Guarapari/ES.