Apostadores de todo país tem até as 19h deste sábado (12) para concorrer ao prêmio da 9ª edição da Lotofácil da Independência. O concurso n° 2.030 tem prêmio estimado em R$ 120 milhões e será sorteado neste sábado (12) no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela Rede TV a partir das 20h.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias CAIXA, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país, no app Loterias CAIXA e no Portal Loterias CAIXA, no endereço www.loteriasonline.caixa.gov.br

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Lotofácil da Independência e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 156 mil em rendimentos mensais. Se preferir, o ganhador pode comprar 24 apartamentos de luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 5 milhões cada.

Sorteio:

Em observância às orientações para prevenção ao coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube). É possível acompanhar a transmissão integral dos procedimentos iniciais de abertura de maletas e carregamento dos globos e, após os sorteios, o fechamento e encerramento. Na página das Loterias CAIXA (www.caixa.gov.br/loterias), aba transmissão de sorteios, o público também pode rever as últimas transmissões realizadas.