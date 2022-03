Durante esse mês, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 49 veículos durante fiscalizações, em rodovias capixabas. Considerando os 28 dias do mês, os dados revelam que, em média, foram devolvidos dois veículos por dia aos seus legítimos proprietários.

No sul do estado, a PRF promoveu uma operação com objetivo de tirar de circulação veículos clonados. A ação iniciou no dia 20 e terminou no dia 24 de fevereiro. Equipes da PRF atuaram de forma orientada e retiraram de circulação 14 veículos clonados.

É importante ressaltar que a identificação do veículo clonado é mais complexo, pois normalmente ele é idêntico ao original e os sinais de identificação são alterados. Para isso, é necessário conhecimento e qualificação para não deixar passar um veículo com essas características