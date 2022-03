O governador do Estado, Renato Casagrande, convocou a diretoria da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) para uma reunião neste sábado (05) com lideranças comunitárias dos bairros da Grande São Pedro, em Vitória, que sofrem há uma semana com falta de água. A Cesan reconheceu falhas em seu sistema de abastecimento e apresentou as providências que serão tomadas para solucionar de vez de problema.

O diretor-presidente em exercício da Companhia, Weydson Ferreira, pediu desculpas pelos transtornos gerados e agradeceu a parceria das lideranças.

Também foram anunciados novos investimentos da Companhia para melhorar o sistema de distribuição de água na região, além de medidas comerciais para mitigar os impactos do episódio.

Entre os novos investimentos, estão a execução de uma nova adutora de água tratada, bem como a reavaliação dos conjuntos de motobombas das elevatórias/boosters existentes e da capacidade de bombeamento da Elevatória/Reservatório Pedreira.

As medidas visam ampliar o abastecimento e bombeamento de águas para os bairros que compõem o Setor Pedreira, que abrange os bairros de Bela Vista, Santa Tereza, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Universitário, Grande Vitória, São Pedro, Comdusa, Santos Reis, São José, Ilha das Caieiras, Santo André, Redenção, Morro da Comdusa, Nova Palestina I, Nova Palestina II e Conquista.

Foram anunciadas as seguintes medidas comerciais: isenção da parcela fixa da tarifa na próxima fatura, a realização de um mutirão de atendimento na região para o recebimento das demandas de ressarcimento dos clientes da comunidade e a suspensão dos cortes no fornecimento de água para os clientes da região até a regularização do abastecimento. Carros-pipas também serão mantidos na região.