Na noite de ontem (08), por volta das 16h, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no Centro de Guarapari, quando visualizaram um grupo de indivíduos, estando entre eles, um que se encontrava fugido do município de Anchieta. Durante a abordagem policial, alguns empreenderam fuga, momento que os policiais realizaram o acompanhamento.

Disparos. Quando a viatura se aproximou de um dos elementos, o mesmo pulou para o interior de um terreno murado, e na sequência os militares visualizaram outro indivíduo com uma arma de fogo em punho, efetuando vários disparos contra os policiais, que revidaram a agressão.Ninguém foi atingido.

Após buscas, foram detidos 5 indivíduos, sendo um com mandado de prisão em aberto; Aproximadamente 700 gramas de maconha, 63 buchas de maconha, 78 pinos de cocaína, 01 invólucro de cocaína contendo quantidade maior que 4 pinos, uma balança de precisão, material para embalo de entorpecentes, um Rg falso e R$65 em dinheiro. Todos envolvidos foram encaminhados à delegacia juntamente com o material apreendido.

Roubo de moto. Ainda na parte da noite, por volta das 23h, policiais receberam informação de um homem informando que acabara de ser vítima de roubo da sua moto no bairro Jardim Boa Vista. Segundo a vítima, dois indivíduos o abordaram em posse de arma de fogo e anunciaram o assalto.

Diante das características e informações passadas pela vítima, os policiais iniciaram as buscas, obtendo êxito em encontrar a motocicleta estacionada no bairro Aeroporto. Dois indivíduos que estavam ao lado do veículo foram abordados, e encontrado com eles uma bucha de maconha. A vítima reconheceu C.S.R, 19 anos – como um dos autores do roubo. Ambos foram encaminhados à delegacia juntamente com a moto.