Uma reunião na manhã de hoje (9) em Guarapari definiu a nova tarifa do transporte público municipal. A passagem passará de R$ 3,30 para R$ 3,60. A decisão foi após reunião do Conselho Municipal de Trânsito de Guarapari (Comutran).

Decreto. O reajuste anual é previsto na Lei Complementar Nº 002/2006 e quem define o valor é o Comutran que possui representantes do poder público, sindicatos de empresas e trabalhadores, e da sociedade civil organizada. Após a decisão do conselho é necessário um decreto do prefeito para que o reajuste passe a valer oficialmente.