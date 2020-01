O deputado estadual Carlos Von (Avante) quer garantir mais um titulo para Guarapari. Ele quer estabelecer através de um projeto de lei declarando Guarapari como a “Capital da Biodiversidade Marinha do Estado do Espírito Santo”.

Em sua justificativa no projeto, o deputado alega que “Dentre as mais diversas características singulares de Guarapari, a qual é uma das principais cidades turísticas do Estado, contendo qualidades que lhe permitem ser considerada a capital do turismo do Espírito Santo, pode-se acrescentar a elevada biodiversidade marinha como mais uma especificidade das belezas naturais que enobrecem a cidade.”

Ainda de acordo com ele em outra parte da justificativa, “Além da inquestionável relevância da cidade de Guarapari no turismo capixaba, nela há, ainda, o maior recife artificial da América Latina, navio Victory 8B, que completa 15 anos no mar de Guarapari. Incorporado ao projeto de “Recifes Artificiais Marinhos do ES”, a embarcação acendeu um farol sobre Guarapari e foi considerado um marco para todo o Espírito Santo”.

Análise. Esse projeto do deputado que declara Guarapari como “Capital da Biodiversidade Marinha do Estado do Espírito Santo” está em tramitação e será analisado nas Comissões da Ales, para saber da sua legalidade e constitucionalidade.

Capital do Turismo. O deputado já tinha feito uma lei que declarava Guarapari como “Capital do Turismo do Estado do Espírito Santo”. O projeto foi aprovado pelos deputados estaduais, mas depois foi vetado pelo governador Renato Casagrande (PSB), alegando que o projeto não obedeceu às técnicas estabelecidas através da Lei Estadual 10.974/2019.