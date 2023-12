Um policial militar de 31 anos precisou passar por uma cirurgia na mão direita após a explosão de um artefato em seu apartamento, localizado em um condomínio no bairro Jardim Boa Vista, em Guarapari. O soldado do 10º Batalhão de Polícia Militar não teve o nome divulgado.

A explosão ocorreu por volta das 22h de segunda-feira (4) e foi ouvida por moradores próximos, que ficaram assustados com o barulho. Uma vizinha relatou à imprensa: “Foi um som muito alto, parecendo que o elevador tinha caído.” Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o soldado informou aos militares que atenderam à ocorrência que estava de folga e manuseando uma granada, que acabou explodindo. No entanto, a corporação, em nota, mencionou apenas que se tratava de um artefato explosivo.

Cirurgia. A Polícia Militar foi acionada e, de acordo com a nota, um sargento, vizinho da vítima, prestou socorro levando-o à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Guarapari, onde os médicos estabilizaram o ferimento na mão para ele ser transferido para um hospital particular em Vitória, onde passou por cirurgia.

O militar permanece internado em Vitória. Amigos afirmaram que o estado de saúde dele é estável, mas não forneceram detalhes sobre o ferimento. Segundo nota da PM: “As primeiras informações do quadro clínico dão conta de que a cirurgia foi um sucesso, conseguindo num primeiro momento reconstituir os danos causados pela explosão”.

Investigação. Em comunicado, a Polícia Militar informou que “não foi possível identificar com exatidão que artefato seria este” e garantiu que será aberto um procedimento para investigar as circunstâncias do incidente.

O boletim de ocorrência também destaca que oficiais estiveram no apartamento após o acidente e recolheram a arma do soldado. A Polícia Civil e a Defesa Civil afirmaram não terem sido acionadas.