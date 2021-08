O Sine de Vila Velha está selecionando 250 profissionais para trabalhar, em contrato temporário, na fábrica de chocolates Garoto, na Glória. As oportunidades são para a função de auxiliar de produção. Os interessados devem possuir entre 30 a 55 anos, ensino médio completo e horário flexível para trabalhar.

Vagas

Para concorrer a uma das 250 vagas oferecidas pela Garoto, em parceria com o Sine de Vila Velha, os moradores da cidade devem agendar atendimento presencial na sede do Sine, que agora funciona na Vila do Empreendedor, criada pela Prefeitura, no subsolo do Shopping Boulevard. O agendamento deve ser feito aqui.

A previsão salarial oferecido pela empresa é de R$ 1.473,00, com direito a direito a plano de saúde, alimentação e transporte. O contrato de trabalho tem previsão de oito meses e, segundo a empresa, com possibilidade real de efetivação.

Para o atendimento, é necessário apresentar o original da carteira de identidade, ou carteira de Trabalho ou previdência social; original ou cópia autenticada do comprovante de residência (conta de água, luz, telefone ou qualquer correspondência entregue pelos Correios); CPF – Cadastro de Pessoa Física; e número do PIS.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, disse que a seleção marca um conjunto de ações de resgate da credibilidade da gestão municipal. “No primeiro semestre desse ano, tivemos 1.537 vagas de empregos geradas e captadas pelo Sine, que foram direcionadas aos moradores da nossa cidade. Mudando o cenário de demissões e mais de 4.3 mil pessoas demitidas no mesmo período do ano anterior. Isso mostra o quanto o ambiente de negócios de Vila Velha vem se transformando e reaquecendo a economia, e o quanto estamos no caminho certo, de política assertiva, de incentivo e de retomada da credibilidade na nossa cidade”, avaliou o prefeito.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, a parceria com a Garoto mostra a nova cultura de captação de empregos, voltada para beneficiar os moradores da cidade.

“Importante ter essa parceria. A Garoto é uma empresa tradicional, cuja história se mistura um pouco com a de Vila Velha, e por isso compreende esse novo momento que a cidade está passando. A seleção que estamos organizando, aliada à empresa, mostra a preocupação com o desenvolvimento do município, a geração de emprego e o bem-estar dos moradores”, avaliou o secretário.