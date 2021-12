| Por Lívia Rangel |Pegando carona na música de Jorge Ben Jor, Guarapari é uma cidade abençoada por Deus e bonita por natureza. São mais de 50 lindas praias que atraem turistas de todos os cantos do país e do mundo. Mas será que as orlas estão propícias para recebê-los? Foi justamente esse questionamento que fez a equipe do Portal 27 visitar quatro orlas e verificar a realidade de cada uma delas. Afinal, a alta temporada já está batendo à porta.

Praia do Morro. Porém, essa pergunta não ficou em evidência só por conta da proximidade do verão, mas também por causa da divulgação da reforma dos quiosques da Praia do Morro e da Prainha de Muquiçaba. Um investimento de R$ 460 mil para manutenção de duas obras relativamente recentes. A revitalização da Praia do Morro é de 2019 e custou cerca de R$ 8 milhões. Já a da Prainha é de 2020 e custou R$ 1,3 milhão.

Santa Mônica. Agora, você já passou pela orla de Santa Mônica? Quiosques deteriorados, calçadão sem iluminação, quadra tomada por mato, luminárias dos postes enferrujadas e esgoto desembocando no mar. Essa é a paisagem que os moradores da região convivem e que os turistas vão encontrar. Já são 11 anos de espera pela revitalização após a assinatura da ordem de serviço de R$ 3,5 milhões. Uma parceria entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura.

“É uma obra que se arrasta desde 2010 e até hoje não foi inaugurada. O pouco que fizeram já foi perdido. A maresia corrói tudo. É dinheiro público indo pro ralo. Dá indignação de ver a nossa região abandonada e outras orlas recebendo manutenção constantemente. Todas as praias são importantes para o turismo da cidade, não é só a Praia do Morro”, afirma o presidente da Associação de Moradores de Santa Mônica, Antônio da Rocha Tagarro Filho. Veja Fotos de Santa Mônica.

Meaípe. Situação que se repete da Região Norte a Sul de Guarapari. Afinal, o cenário de abandono é o mesmo na orla de Meaípe. Moradores, comerciantes e turistas aguardam o término da revitalização que começou em 2019. Um investimento de R$ 2,2 milhões do Ministério do Turismo. O projeto previa a reurbanização da orla com calçadão e rua do lazer, além de drenagem e pavimentação em diversas ruas. Entretanto, vamos nos ater às orlas.

“Fizeram passeio sem acabamento. Não tem acesso para a praia. Nós que fizemos a escada. Não tem guarda corpo. Nós que fechamos a rua do lazer com travessas de madeira, plantamos mudas e damos manutenção. Toda orla precisa receber serviços de manutenção, mas acho que devia ter uma ordem de prioridade. Será que a Praia do Morro precisa mais que Meaípe?”, questiona o presidente da Associação de Moradores de Meaípe, Vinícius Brina Gramiscelli. Veja fotos de Meaípe

Setiba. Em outras orlas, as obras de revitalização nem começaram como é o caso de Setiba. Em 2012, a prefeitura chegou a derrubar cinco quiosques – o que seria o início do projeto de reurbanização. No entanto, o plano foi barrado por alguns impasses judiciais. Atualmente, são 13 quiosques. Mas apenas 8 estão funcionando. “Só temos a certeza de mais esse verão”, destacou um quiosqueiro que preferiu não ser identificado.

É assim que eles estão vivendo, sem saber até quando terão um local de trabalho para sustentar suas famílias. Mas moradores e turistas ressaltam que gostam desse estilo que reúne sombra das castanheiras e pé na areia como era antigamente na Praia do Morro. “Já está tão difícil arrumar emprego e o pouco que tem, eles querem acabar. Isso porque somos uma cidade turística”, desabafa. Veja fotos de Setiba

Praia da Cerca. Descaso que também é visível na Praia da Cerca. É possível ver destroços dos quiosques derrubados até hoje, os acessos à praia não estão em condições de uso, o muro de arrimo está repleto de rachaduras. Uma praia que está logo ali do lado da Praia do Morro. Mas que parece não ser vista. Assim como Setiba, a Praia da Cerca também esbarra em impasses judiciais. Entretanto, será que também é proibido se fazer manutenção?

“Eram oito quiosques na Praia da Cerca. Em 2012, a prefeitura derrubou cinco e três permaneceram por meio de liminar. Na época, os moradores acreditaram que a praia receberia a continuidade da revitalização da Praia do Morro. Mas estamos esperando até hoje. A maior necessidade atualmente é fazer o muro de arrimo, porque está uma situação perigosa. É uma pena ver a orla assim, porque é uma área bucólica tão linda”, disse a assessora de comunicação da Associação dos Moradores da Praia do Morro, Fátima Fonseca. Veja fotos da Praia da Cerca.

Sem resposta. A equipe do Portal 27 entrou em contato com a prefeitura, porém não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.