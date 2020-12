Pousou na tarde desta quinta-feira o primeiro avião da nova linha de voos comerciais da empresa Azul. O voo veio do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte e pousou no Aeródromo Municipal, que passou por reforma recente e foi entregue ontem.

O voo tem duração total de 1 hora e 30 minutos e é ofertado pelo novo plano da empresa Azul, chamado Verão Azul Conecta. Até o momento, só são realizados dois voos por dia, um de ida e outro de volta e, segundo a gerente de relações institucionais da Azul, Roberta Jacaranda, a oferta de mais voos diários poderá ser analisada conforme a demanda de passageiros.

“Nós temos um time de malha que está sempre avaliando a possibilidade de novos destinos e de mais voos, com esse novo plano de verão nós trouxemos para Guarapari, que está no coração dos turistas mineiros e capixabas. Vamos avaliar as possibilidades de adicionar mais voos também, mas depende da avaliação do nosso time de planejamento e pela demanda”, contou Roberta.

Além da gerente de relações institucionais da Azul, outras autoridades também estiveram presentes para acompanhar a chegada do primeiro avião, como o secretário de estado de turismo, Dorval Uliana, o deputado federal Evair de Mello, a secretária municipal de turismo Letícia Regina e o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães.

“Esse voo é fundamentalmente importante primeiro para colocar Guarapari no destino de turismo nacional, reforçamos a importância histórica desta cidade. Isso também é uma saída importante para as empresas passarem pelo atual momento, fortalecendo a aviação regional, que irá desenvolver ainda mais o Espírito Santo”, comentou Dorval.

O prefeito Edson Magalhães também falou sobre o aeroporto e as expectativas para o crescimento da cidade, além de comentar sobre a futura obra do Aeroporto Internacional de Guarapari.

“O transporte aéreo é fundamental para que possamos receber mais turistas na cidade, Guarapari entra na rota de voos turísticos da Azul, mas focamos na frente, pretendemos desapropriar uma área na semana que vem, onde iremos implantar o mais breve possível o Aeroporto Internacional de Guarapari, onde receberemos aviões de todos os portes e de todos locais”, disse Edson Magalhães.

Que finalizou. “Vamos formar parcerias aqui agora, já temos escola de aviador, escola de paraquedistas, todos estes serviços serão pagos pela municipalidade, onde manteremos este aeroporto limpo e pronto para receber nossos turistas.”

Sobre a reforma do Aeródromo Municipal

O Aeródromo Municipal passou por reformas recentes, onde se adequou para receber os turistas. Ele agora conta com sala de espera, sala de reunião, banheiros, guichês de compras de passagens e lanchonete. Além de também ser decorado com imagens de diversos pontos turísticos da cidade, como praias, igrejas e outros pontos de interesse.

A reforma foi feita pela prefeitura após o acordo da nova linha de voos com a Azul. Ao todo foram gastos R$90 mil e um tempo recorde de 22 dias para a finalização e entrega da obra, tendo sida entregue na noite da última quarta-feira (16), com a presença de autoridades, políticos e empresários.