Os clientes da operadora Vivo registraram diversas reclamações sobre a falta do serviço durante o começo da tarde de hoje. Tanto o sistema de telefonia, responsável pelas chamadas da operadora, quanto o da fibra ótica, responsável pela internet, ficaram sem serviços.

O problema começou por volta das 12 horas desta quinta-feira, segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de diversas operadoras, aplicativos e serviços da internet.

As localizações mais afetadas dentro do Espírito Santo são as cidades de Guarapari, Cariacica, Serra, Linhares, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha. Além destas cidades, fora do estado também foram registrados problemas, como no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Os problemas mais registrados foram para a internet, com cerca de 60% das reclamações, seguidos pela rede de telefonia, com 39%, já os clientes dos planos de televisão paga da operadora não relataram problemas.