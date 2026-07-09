Terror no ES: Criminosos invadem casa pelos fundos e roubam R$ 20 mil de idosos que iam ao pilates

Um casal de idosos foi feito refém, amarrado e agredido durante um assalto na manhã de quarta-feira (8), no bairro Vila Comboni, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. As vítimas — um homem de 79 anos e uma mulher de 86 — foram surpreendidas por criminosos encapuzados dentro da própria residência no momento em que se preparavam para sair de casa para uma aula de pilates.

Os criminosos fugiram do local levando cerca de R$ 20 mil em espécie, diversas joias, aparelhos celulares, além dos controles do portão eletrônico e do veículo que estava na garagem.

Momentos de terror e agressões

De acordo com o relato do idoso à Polícia Militar, ele aguardava a esposa terminar de se arrumar e, ao entrar no imóvel para chamá-la, foi rendido por três homens encapuzados. A vítima foi agredida com socos no rosto e uma forte pancada na nuca, que o deixou atordoado. Em seguida, os assaltantes amarraram seus pulsos para trás, amordaçaram e vendaram o idoso, fazendo ameaças constantes para que revelasse onde guardava dinheiro e joias.

A idosa de 86 anos relatou ter sido abordada por dois suspeitos. Ela teve os pés e as mãos amarrados, foi amordaçada, vendada e trancada em um cômodo diferente de onde estava o marido. Ambos informaram à polícia que, devido estarem vendados, não conseguiram ver se os assaltantes portavam armas. O casal acredita que os criminosos invadiram o local pelos fundos, utilizando um terreno vizinho e escalando um muro de aproximadamente 1,70 metro de altura.

Resgate e investigação

O socorro veio após dois homens que passavam pela região ouvirem pedidos de ajuda vindos de dentro da casa. Eles escalaram a fachada do imóvel para acessar o segundo pavimento, onde localizaram e desamarraram o casal.

A Polícia Militar constatou que os idosos apresentavam diversos hematomas pelo corpo. Apesar das agressões, ambos estavam conscientes e informaram que buscariam atendimento médico por conta própria. A PM realizou buscas por toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil.