O Governo Federal repassou nesta semana R$ 1.028.960,00 ao Município de Guarapari mais uma parcela do convênio firmado para a conclusão do Hospital Cidade Saúde, obra aguardada há anos pela população. Vice-líder do Governo na Câmara, o deputado federal Evair de Melo lembra que o hospital de Guarapari era uma das centenas de obras paralisadas em todo país que foram retomadas pelo Governo Bolsonaro.

“Trabalhamos para a retomada da obras do hospital e temos contado com o apoio do Ministério da Saúde, da Secretaria de Governo e, especialmente, do nosso Presidenter Jair Bolsonaro, que têm entendido a importância da obra para os capixabas e garantido os repasses dos recursos necessários para a finalização e entrega da unidade à população. De 2020 até hoje, já conseguimos liberar aproximadamente R$ 8 milhões ”, informou o parlamentar.

“O Governo está honrando o seu compromisso com o povo de Guarapari, mantendo em dia os repasses deste convênio para que as obras continuem e o Hospital Cidade Saúde seja concluído e entregue o quanto antes. Espero que a partir de agora a obra ganhe um novo impulso”, afirmou Evair.

Detalhes. A construção do Hospital Cidade Saúde está orçada em R$ 23,8 milhões sendo que a Prefeitura de Guarapari arcará com R$ 4,9 milhões e o Governo Federal, com R$18,8 milhões “O compromisso do Governo é assegurar a liberação dos recursos que ainda faltam, pois este hospital será referência na saúde pública de Guarapari e de todos os municípios vizinhos. Do total que cabe ao Governo Federal, já foram repassados R$ 11,4 milhões e continuamos atuando para que o restante seja pago com brevidade”, destacou o parlamentar.

O Hospital Cidade Saúde contará com uma estrutura de três pavimentos e área total de construção de 8.678,72 m². A projeto prevê 143 leitos – sendo 100 leitos de internação e 40 leitos de UTI (adultos e pediátricos), além de 23 leitos de pronto-socorro, centro cirúrgico com cinco salas; consultórios de especialidades médicas; sala de acolhimento obstétrico; farmácia central; lavanderia; central de material esterilizado; setor administrativo; auditório; e estrutura completa para atendimentos de média e alta complexidades.