Durante “seletiva” de imprensa na última segunda (21), onde só alguns veículos de imprensa são convidados, o prefeito de Guarapari Edson Magalhães, afirmou que está buscando mais R$ 16 milhões do governo Bolsonaro, para poder equipar o hospital que ele está construindo em Guarapari.

O portal 27 como sempre, de forma arbitrária e ilegal, não é convidado pela Secretaria de Comunicação. Aos poucos veículos presentes nesta “seletiva” de imprensa, o prefeito disse que esteve duas vezes em Brasília, em reunião com o Ministro da Defesa, Braga Neto, e que pediu uma “intervenção” junto ao Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para equipar o hospital Cidade Saúde.

Edson disse que em Brasília estava acompanhado da deputada federal, Norma Ayub, e que “No segundo momento eu estive no Ministério da Saúde. Nós fizemos um levantamento de todo o equipamento necessário ao hospital, da ordem de 16 milhões de reais e entregamos a assessoria do ministro”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, uma outra reunião para discutir estes recursos ficou agendada para na próxima terça-feira (29). “Dessa vez com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Para então o Ministério decidir sobre aquisição de equipamentos para o Hospital de Guarapari”, explicou Edson.

Custo de quase R$ 24 milhões. De acordo com o divulgado pela prefeitura até agora – se não houver nenhuma atualização – o valor total para a construção física do Hospital é de R$23.824462,64 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Desse quantitativo, o repasse do Governo Federal deve ser de R$18.880.000,00 (dezoito milhões oitocentos e oitenta mil reais).

Mais R$ 16 milhões. Agora, o prefeito quer do governo federal o valor de R$ 16 milhões do para equipar o hospital.