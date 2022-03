No começo deste mês, a Construtora Ideally, uma das mais respeitadas de Guarapari, apresentou mais um empreendimento de sucesso. Foram entregues as chaves do Edifício Aquarella, que fica na orla da Praia do Morro. Um prédio lindo e moderno, no qual você confere abaixo, o vídeo da cobertura que nós fizemos do evento.