O município de Cachoeiro de Itapemirim completou 155 anos de emancipação política na sexta-feira (25). Para celebrar a data, o Governo do Estado realizou uma série de inaugurações e o anúncio de novos investimentos na cidade. São mais de R$ 70 milhões em obras de infraestrutura, calçamento rural e assistência social, além de novos equipamentos públicos para melhorar o atendimento aos cachoeirenses e aos moradores de toda região sul capixaba.

“Hoje é uma data especial não apenas pelos 155 anos de emancipação política de Cachoeiro de Itapemirim, mas também por conta das entregas que estamos realizando na cidade. É um conjunto enorme de obras que ultrapassam R$ 70 milhões. Cachoeiro necessita de infraestrutura e estamos direcionando recursos e obras que possam trazer mais desenvolvimento ao município. Assim vamos realizando sonhos, cuidando das pessoas e gerando oportunidades”, pontuou o governador.

Casagrande citou alguns dos investimentos que estão sendo realizadas pelo Estado. “Estamos ajudando na recuperação da Santa Casa de Cachoeiro, realizando obras do Caminhos do Campo e de calçamento rural. Quando fazemos obras no interior, nós animamos as pessoas que lá moram. Hoje entregamos mais um CRJ para atender a juventude de Cachoeiro. Já iniciamos a revitalização da Rua Jones dos Santos Neves e o Contorno de Itaoca, além da drenagem e pavimentação de ruas, dois ginásios de esportes e o restauro do Palácio Bernardino Monteiro. Em breve, voltaremos para iniciar a macrodrenagem na Linha Vermelha. São inúmeras obras para mudar a realidade dos moradores de Cachoeiro”, destacou.

O prefeito Victor Coelho agradeceu pela parceria do Estado com os municípios capixabas. “É um dia de festa e alegria para a população de Cachoeiro. Temos dialogado muito com as comunidades que carecem de infraestrutura para priorizar obras estruturantes. A parceria com o Governo do Estado é fundamental para realizarmos tantas obras que estamos fazendo em Cachoeiro. O governador é municipalista e investe forte em todos os municípios do Estado e aqui não é diferente”, declarou.

Investimentos

Por meio da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), o Governo do Estado autorizou a transferência de R$ 34,95 milhões do Fundo Cidades para o Fundo Municipal de Investimentos de Cachoeiro de Itapemirim. São recursos destinados à elaboração de carteira de projetos estruturantes, realização de obras e a aquisição de uma máquina motoniveladora.

Além dos R$ 500 mil para carteira de projetos, o município recebeu R$ 30,39 milhões para aplicação em obras de recapeamento asfáltico e recuperação de vias públicas, além da construção de cinco muros de contenção no bairro Zumbi e das cabeceiras da Ponte Monte Líbano.

“No nosso Governo, com o Fundo Cidades, estamos injetando recursos para a melhoria da qualidade de vida da população capixaba, viabilizando a realização de obras e a compra de equipamentos pelas prefeituras. Importante também destacar que, com o repasse de recursos fundo a fundo, a burocracia é reduzida e a execução de obras e demais ações pela municipalidade se torna mais ágil”, comentou o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Gilson Daniel.

Foram anunciados também os editais para obras do Programa Caminhos do Campo para pavimentação do trecho de São Vicente na localidade de Boa Vista, com extensão de 6,04 quilômetros, e no trecho da Rodovia do Frade x Santa Izabel (Alto da Gruta) na Rodovia ES-185 (1º etapa), de sete quilômetros. O investimento nas duas obras é de R$ 24 milhões.

O governador Casagrande também autorizou o início das obras da Barragem Córrego Ribeirão Floresta, com valor estimado para execução de R$ 1,2 milhão, e de calçamento rural no trecho entre o Córrego do Brás x Córrego dos Monos, no valor de R$ 1,49 milhão. Foi assinado também o convênio para o Projeto Executivo de Pavimentação da Estrada de Acesso às Comunidades de Boa Vista e Alto São Vicente, com investimento de R$ 12,8 milhões. O Governo do Estado inaugurou ainda a pavimentação com REVSOL do trecho Tijuca x Lambari, com extensão de sete quilômetros.

“Desde que assumimos o compromisso de aproximar a agricultura familiar da Seag [Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca], muito foi feito! São investimentos importantes para os agricultores e agricultoras capixabas. Já foram executados cerca de R$ 250 milhões em obras de infraestrutura rural e em programas voltados para o fomento da agricultura de base familiar. Fico muito feliz por realizar, ao lado do nosso governador Renato Casagrande, essas entregas tão importantes para os municípios”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto.

A solenidade contou também com ações do Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas (Probacias), da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Foram entregues sete máquinas, como escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeira e um caminhão prancha, além de 272 kits para tratamento de esgoto sanitário domiciliar rural (contendo biodigestores, caixas de gordura e de secagem de lodo) aos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul.

Com um investimento de R$ 3,5 milhões nesses municípios, além de tratar o esgoto domiciliar em locais onde a rede urbana não chega, o Probacias capacita os técnicos locais e disponibiliza as máquinas para que o município implante técnicas de conservação de água e solo nas propriedades, como barraginhas, cordões de infiltração e caixas secas.

Outra entrega importante do Governo do Estado foi o lançamento do Sistema de Alerta do rio Itapemirim (Sari), uma plataforma digital pública para monitoramento da vazão dos rios da bacia hidrográfica do Itapemirim, capaz de prever, com seis horas de antecedência, o risco de inundação na zona urbana de Cachoeiro de Itapemirim. O sistema está disponível no site: https://servicos.agerh.es.gov.br/sari/.

“Com essas entregas, o Governo do Estado, em parceria com os municípios, está avançando nas ações de prevenção e de resposta a secas e inundações, especialmente esta última, que prejudicou tanto os moradores e comerciantes aqui de Cachoeiro. Com o Probacias, nós ajudamos a revitalizar as bacias hidrográficas, tornando-as mais resilientes e menos vulneráveis a esses eventos extremos. Com o Sari, fruto do esforço e união dos setores de gestão e hidrologia da Agerh e da Defesa Civil, nós estamos entregando uma ferramenta de fácil entendimento, que ajuda o município a se preparar melhor para eventos de cheias do rio Itapemirim, diminuindo os impactos das inundações”, explicou o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert.}

Novos equipamentos

Além dos vários investimentos do Governo do Estado, o município de Cachoeiro de Itapemirim está recebendo novos equipamentos públicos com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados à população. Durante a agenda, o governador Renato Casagrande participou de diversas inaugurações. Na área de Direitos Humanos, foram inaugurados o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) no bairro Rubem Braga e a nova sede do Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas (CAAD), no Centro.

O CRJ Cachoeiro de Itapemirim é um espaço moderno e acolhedor para jovens de 15 a 24 anos de toda região de Villagio da Luz. Ele vai oferecer, de forma gratuita, cursos, oficinas de geração de renda, passeios, atividades culturais e de esporte, computadores para estudo ou trabalho, além de ter ajuda para fazer planos de vida e de carreira. O espaço funcionará na Rua Plínio Vieira Machado, e conta com quadra de areia, salas multiuso, de computadores, espaço para trabalho coletivo, sala de acolhimento e vários espaços de convivência.

“Esta é mais uma importante entrega do Governo do Estado e do governador Renato Casagrande para as juventudes. Inauguramos duas unidades no ano passado em Vila Velha e na Serra. O CRJ Cachoeiro é o terceiro. No total, vamos ter 14 CRJs em dez cidades para que possamos trazer ainda mais oportunidades para as nossas juventudes. Eles são uma das grandes entregas do Estado Presente e representam o maior investimento já feito às juventudes no Espírito Santo. É uma reivindicação antiga que se concretizou”, pontuou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Também foi inaugurada a sede do Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas. O CAAD é a porta de entrada para o atendimento de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas e seus familiares. O acolhimento é realizado por profissionais capacitados, os quais direcionam o atendimento e encaminham de acordo com as especificidades de cada caso. A unidade está localizada na Rua Dr. Raulindo de Oliveira, 56, no Centro, e funciona de 08h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O CAAD Cachoeiro contará com uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogos, médicos e técnicos administrativos. “A Rede Abraço já realiza um importante papel de prevenção, tratamento e reinserção social para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no CAAD do Centro de Vitória. Nosso intuito com a nova unidade, portanto, é ampliar esses serviços e facilitar o atendimento à população capixaba”, afirmou o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas, Carlos Lopes.

“Este é o primeiro CAAD no interior, ainda será inaugurado outro em Linhares, proporcionando que mais pessoas alcancem os serviços da Rede Abraço. Destaco ainda que todos estarão em municípios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, e terão como público prioritário jovens até 24 anos. A política de drogas é uma questão de saúde, de direitos humanos”, completou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Cachoeiro do Itapemirim também recebeu investimentos na área da proteção social. No evento, foi assinada a Ordem de Serviço para reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A unidade socioassistencial, localizada no bairro Zumbi, receberá o aporte estadual no valor de R$ 289 mil. A reforma possibilitará a garantia de melhores condições de trabalho aos trabalhadores do serviço e de acolhimento e atendimento aos usuários.

O governador Casagrande também fez a entrega simbólica dos cartões do Bolsa Capixaba, programa estadual de transferência de renda e de combate à extrema pobreza. Reformulado recentemente, o Bolsa Capixaba está agora direcionado para atender as famílias que ficaram de fora do Auxílio Brasil. Inicialmente, atenderá mais de 18 mil famílias no Espírito Santo que estão em risco de extrema vulnerabilidade social. O investimento estimado na ação é de R$ 6 milhões mensais, com recursos oriundos do Estado.

Para ter acesso ao benefício, não é necessário fazer nenhum cadastramento. Basta que o beneficiário atenda os seguintes critérios: ser morador do Espírito Santo; estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico (com atualização nos últimos dois anos); ter renda per capita mensal familiar de até R$ 155 e não ser beneficiário do Auxílio Brasil.

“A partir de abril, as famílias que estão no CadÚnico, com seus dados devidamente atualizados, com o recorte de extrema pobreza de até R$ 155, estarão recebendo o Bolsa Capixaba ou o Auxílio Brasil. Isso significa que o Espírito Santo estará muito próximo de zerar o recorte de extrema pobreza em nosso território”, destacou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Ainda no município, o governador fez uma visita às novas dependências da Agência do Trabalhador, inaugurada recentemente. O novo espaço foi pensado não só para oferecer aos cidadãos um melhor ambiente de atendimento, mas também comodidade de acesso, já que a localidade dispõe de ampla oferta de linhas de transporte coletivo. A agência está localizada na Avenida Costa Pereira, nº 100, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

Também foi inaugurado o novo prédio do Serviço Médico-Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, beneficiando 33 municípios capixabas da região que contarão com o serviço. Além da Seção de Médico-Legal, o espaço também conta com a Seção de Perícia Criminal e a Seção de Identificação da Polícia Civil do Espírito Santo. Ao todo, foram investidos R$ 2,76 milhões.

Dentro do SML será possível realizar exames cadavéricos em vítimas de morte violenta e suspeita provenientes das regiões atendidas pela Seção de Perícia Criminal de Cachoeiro de Itapemirim e da Seção de Perícia Criminal de Venda Nova do Imigrante (SPC-VNI), além de recolher, em regime de plantão, cadáveres de causa violenta ou em estado de putrefação, de locais de crime ou hospitais e transportar cadáveres à Seção Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para realização de perícias.

“O SML de Cachoeiro de Itapemirim há muitos anos não passava por uma reforma. Agora fizemos essa grande reforma, proporcionando melhores condições de trabalho para os profissionais que estão ali presentes, bem como toda a população que necessita desse serviço. Com a reforma, teremos o melhor atendimento à população, serviço muito mais rápido, eficiente e humanizado. Nosso muito obrigado a todos que se envolveram nesse processo”, comentou o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda. O investimento faz parte do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) inaugurou a nova Ciretran do município. O imóvel localizado em novo endereço, à Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua – BR 482, nº 165/189, bairro Marbrasa (ao lado do Banestes), será aberto ao público, na próxima segunda-feira (28), e passa a oferecer um ambiente mais moderno, com estrutura equipada com mobiliário seguindo o padrão atualizado do órgão, além de oito guichês para atendimento e respeito integral às normas de acessibilidade.

Na agência, os condutores, proprietários de veículos e moradores de Cachoeiro de Itapemirim e região poderão realizar serviços das áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, incluindo coleta biométrica para procedimentos de Habilitação e provas teóricas de Legislação. O município de Cachoeiro de Itapemirim conta com 82.439 condutores habilitados e uma frota de 125.382 veículos registrados no Detran|ES.

“Em conformidade com as premissas do Governo do Estado, o Detran|ES vem trabalhando com o objetivo de melhorar a qualidade na prestação de seus serviços aos cidadãos, em todos os 78 municípios capixabas. Isso demanda, além de melhorias no atendimento pessoal, uma melhor estrutura física nas agências, elevando a satisfação do servidor e do cidadão, pois eles estarão em um local moderno, confortável, digno e com fácil acesso a instituições bancárias, estampadores de placas ou empresas de vistorias, que, eventualmente, são necessários para a conclusão de seu atendimento”, afirmou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Ainda segundo ele, estão sendo feitos investimentos na oferta de exames teóricos no formato digital e dos serviços on-line. “Com isso, estamos levando a tecnologia até o cidadão, facilitando o acesso e proporcionando um serviço mais eficiente e seguro, como parte do programa Detran 100% Digital”, assinalou Givaldo Vieira.

O Detran|ES ainda deu um importante passo para a instalação de uma unidade terapêutica focada na atenção aos condutores profissionais dependentes químicos, uma inovação com foco na vida das pessoas no trânsito. Foi firmado um termo de cooperação com o projeto social Alfa Comunidade Terapêutica, instituição credenciada à Rede Abraço, com o objetivo de reabilitar esses profissionais e, assim, contribuir para que retornem à vida produtiva, já que, muitos desses condutores perderam empregos devido à dependência química.

Restauro do Palácio Bernardino Monteiro

A sede da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai ganhar uma reforma completa em todo seu espaço, que se tornará um espaço cultural. A assinatura da Ordem de Serviço das obras de restauro do Palácio Bernardino Monteiro aconteceu durante a solenidade realizada na Praça Jerônimo Monteiro, que fica ao lado do prédio histórico. A obra é fruto de convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e o Município. A previsão de conclusão das intervenções é de 570 dias, com um investimento de R$ 2,26 milhões.

A obra contempla a demolição de todo o anexo construído no afastamento de fundos do bem tombado, além da promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos dois pavimentos do imóvel, a melhoria das instalações elétricas e hidrossanitárias, e a inclusão de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico.

“Será um espaço cultural de referência no Sul do Estado, trazendo cultura, economia criativa e se tornando um Hub importante para toda a região. O projeto busca torná-lo um espaço multifuncional propiciando o encontro de pessoas, desenvolvimento de atividades e eventos culturais, exposições e o resgate de elementos que foram alterados ao longo dos tempos”, explicou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

Também estiveram presentes no evento, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho; os prefeitos Eliezer Rabelo (Vargem Alta) e Robertino Batista da Silva, o Tininho (Marataízes); o deputado federal Ted Conti; os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Marcos Mansur; além de dirigentes de autarquias, vereadores e lideranças locais.