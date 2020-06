Em uma coletiva de imprensa feita com alguns veículos da cidade na tarde de hoje (3), o prefeito de Guarapari Edson Magalhães (PSDB), anunciou que vai fechar todo o comércio não essencial da cidade, ou fazer o isolamento total, por uma semana.

O Portal 27 não foi convidado para a coletiva. Mas de acordo com as informações divulgadas até o momento, o fechamento total começa neste sábado (6) e vai até o dia 13. Com isso fica proibida a circulação de pessoas a partir das 19h da noite.

Só poderão circular pessoas que trabalham com funções essenciais. Os domingos os supermercados não abrem e nos sábados serão em horários reduzidos. Ainda de acordo com as informações divulgadas a PM irá auxiliar nesta fiscalização de pessoas que estiverem em circulação pelas ruas.

Um decreto deve ser publicado nos próximos dias com essas determinações. Mais informações serão divulgadas assim que tivermos mais detalhes deste fechamento.