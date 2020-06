O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), marcou duas sessões extraordinárias para a próxima sexta-feira (05) para votar o Orçamento 2020 e o reajuste salarial dos agentes de saúde. As votações serão no auditório da Semed, às 14h e às 16h, respectivamente.

Ao contrário do que foi divulgado, a Câmara reconhece a importância do trabalho dos agentes de saúde para a cidade, principalmente, neste momento de pandemia. A prova disto é que foi iniciativa do presidente colocar o reajuste para ser votado em uma sessão extraordinária, ou seja, não houve pedido do prefeito para que o projeto fosse votado com urgência. Enis afirmou que como sindicalista sempre lutou pelos direitos dos trabalhadores e que como vereador continua agindo da mesma forma, por isso, também remarcou a sessão para o prazo mais breve possível e que no que depender dele o reajuste será aprovado.

O parlamentar ainda revelou que logo após tomar conhecimento de que a sessão desta terça-feira (02) não pôde ser realizada por falta de quórum, entrou em contato com os vereadores e eles garantiram que vão desmarcar compromissos já agendados para comparecer na sessão extraordinária da próxima sexta-feira (05).