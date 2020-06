A prefeitura de Guarapari, divulgou na tarde de hoje as novas medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). Entre elas, o fechamento do comércio não essencial nos finais de semana e o isolamento total após às 19h.

Decreto. De acordo com a prefeitura, o objetivo é conter o número de casos da doença no município, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Todas as novas medidas serão publicadas através de decreto no Diário Oficial dos Municípios, ainda esta semana. “Nós estamos tomando essas medidas mais restritivas para evitar uma maior propagação da doença em nossa cidade”, disse o prefeito.

Comércio. Entre os dias 06 e 14 deste mês, estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais irão funcionar somente de segunda a sexta-feira, de 09h às 17 horas. Os supermercados poderão funcionar aos sábados, 06 e 13 de junho, somente até às 14 horas, sendo vedado o funcionamento aos domingos, 07 e 14 de junho. As feiras livres poderão funcionar somente no sábado (06). Nos dias 07, 13 e 14 de junho não haverá funcionamento.

Delivery. Ainda de acordo com a prefeitura, os serviços realizados na modalidade Delivery, não terão limitação no horário de funcionamento. Também poderão funcionar farmácias, distribuidoras de gás de cozinha e de água, padarias e postos de combustíveis.

Restaurantes. Os restaurantes poderão funcionar, sem comercialização de bebida alcoólica, de segunda à sábado, com atendimento presencial, de 10h às 16 horas; domingo (07) o atendimento presencial vai até às 15 horas; no domingo seguinte (14), não haverá atendimento presencial, sendo permitido somente funcionamento na modalidade Delivery.

Academias. Ainda segundo a prefeitura, o funcionamento de academias de esporte somente será permitido de segunda a sexta-feira. Excepcionalmente, nos dias 06, 07, 13 e 14 de junho, fica proibida a prática de caminhada ou corrida na orla das praias.

Isolamento total. Excepcionalmente, no período compreendido entre 06 a 14 de junho, das 19h às 5h da manhã, o município estará em isolamento total, não sendo permitida a circulação de pessoas nas vias públicas, para finalidade que não seja de natureza essencial.