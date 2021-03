A prefeitura de Guarapari, divulgou que recebeu os parabéns do governo do Estado “pelo desempenho na vacinação contra a Covid-19”, conforme texto enviado a imprensa. Esses parabéns teriam vindo na última terça-feira (16), quando a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), por meio da equipe do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreviníveis, esteve em Guarapari para realizar a ação de supervisão relacionada às Boas Práticas de Vacinação.

Parabenizou. Em Guarapari, as equipes estaduais estiveram nas Unidades de Saúde de Setiba, Perocão, Kubitscheck e Centro. Segundo a prefeitura, Danielle Grillo, Coordenadora do Programa Estadual de Imunizações parabenizou o município pelo desempenho na vacinação contra a Covid-19. Danielle também ressaltou, baixo quantitativo de doses disponibilizados ao município, pelo Ministério da Saúde.

“Venho parabenizar o município de Guarapari pela agilidade na vacinação dos idosos de 75 a 79 anos de idade na semana passada. Infelizmente o quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde foi insuficiente para vacinar todo o público nesta faixa de idade, ou seja, apenas 15% da população”, ressaltou Danielle segundo a prefeitura.

76,3%. A prefeitura ainda afirma que atualmente, Guarapari atingiu 76,3% de cobertura vacinal total (públicos alvos) contra o Covid-19.

Investimento em Saúde. Ainda de acordo com a informação divulgada pela prefeitura, Alessandra Albani, Secretária Municipal de Saúde, atribui o bom desempenho do município ao comprometimento dos profissionais de saúde e da gestão, em investir cada vez mais na saúde de Guarapari.

“O desempenho do município é fruto do comprometimento de todos os nossos profissionais de saúde, que estão trabalhado com afinco no atendimento a nossa população. A gestão está se empenhando em melhorar ainda mais a qualidade do serviço e atendimento com investimentos em novas unidades de saúde, contratação de equipes e equipamentos”, comentou Alessandra Albani segundo a prefeitura.

Câmaras cientificas. A secretária ainda falou sobre a recente aquisição de câmaras cientificas para as salas de vacinação de Guarapari. “São 8 Câmaras Científicas com capacidade de armazenamento de imunobiológicos 2250 litros. Essas câmaras são alocadas nas principais salas de vacinas do município”, completou Alessandra.

De acordo com a prefeitura, as Câmaras Científicas possuem maior capacidade de armazenamento, bem como alarme visual e sonoro, que auxiliam no controle das temperaturas. Além disso, os equipamentos possuem baterias reservas que garantem a autonomia de funcionamento por até 36 horas, caso haja falta de energia.