A Prefeitura Municipal de Anchieta abriu inscrições para o processo seletivo simplificado n° 008/2024, destinado à contratação de servidores em regime de designação temporária para a função de motorista: condutor de transporte de emergência.

As inscrições serão realizadas nos dias 4 e 5 de abril, de forma presencial e gratuita, no horário de 9 horas às 12h e de 13h30 às 16h, no auditório da Escola de Governo de Anchieta (Egan), na sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Anchieta. O endereço é: Rodovia Edival José Petri (Rod. do Sol), km 21,5, nº 1.620, Vila Residencial Samarco.

Remuneração. Segundo o edital, o cargo tem remuneração de R$ 1.712,02, auxílio Alimentação de R$ 700,00, além de incentivo de R$ 250,00, com base na Lei nº 773/2012; Gratificação de Socorrista, no valor de R$ 342,40 e insalubridade (R$ 254,08). A carga horária prevista é de 30 horas semanais e/ou regime de escala.

Pré-requisitos. Entre os pré-requisitos para os candidatos estão: Ensino médio completo; Carteira Nacional de Habilitação (categoria “d” em vigência); Experiência profissional comprovada de no mínimo 6 meses na função pleiteada; Curso para condutores de veículos de emergência; Curso Atendimento Pré-hospitalar (APH); Idade mínima de 21 anos completos. Confira mais informações no edital, clicando aqui.

Seleção. A seleção será realizada em etapa única, constituída da Avaliação de Títulos/cursos e Tempo de Serviço na Área, com caráter eliminatório e classificatório.

Clique aqui e acesse o edital.