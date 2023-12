A Prefeitura de Guarapari divulgou a abertura de um novo processo seletivo para contratações temporárias com atuação nas escolas municipais e na sede da Secretaria Municipal da Educação (Semed) durante o ano de 2024. Serão 197 vagas, mais cadastro de reserva, e as oportunidades contemplam os cargos de auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, vigia e assistente administrativo.

Inscrições. As inscrições estarão abertas no período de 20 a 22 de dezembro, das 08h30 às 17h, e devem ser realizadas de forma presencial na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Av. Santa Clara, n°13, Sol Nascente. De acordo com o edital, será permitida apenas uma inscrição por candidato.

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades devem apresentar cópia dos documentos de identificação, comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo desejado, além de atender a requisitos como idade mínima de 18 anos, entre outros critérios especificados no edital.

Remuneração. A carga horária para todos os cargos será de 40 horas semanais, e as remunerações variam de R$1.523,20 até R$1.620,00.

Seleção. A avaliação dos candidatos será feita mediante a análise do tempo de serviço na área, bem como a verificação da escolaridade, títulos e cursos relacionados ao cargo desejado. Os critérios de pontuação estão detalhados no edital do processo seletivo, disponível no link.

Serviço

Processo Seletivo – Semed Guarapari

Inscrições: 20 a 22 de dezembro (Secretaria Municipal da Educação, Av. Santa Clara, n°13, Sol Nascente)

Acesse o edital clicando aqui.