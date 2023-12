A Prefeitura de Anchieta divulgou a programação para celebrar a chegada do ano novo nos principais balneários do município. Iriri, Castelhanos, Ubu e a Praia Central serão palco de shows e queima de fogos, prometendo animar os moradores e turistas que escolherem a cidade como destino para a virada de ano.

A queima de fogos está programada para durar cerca de cinco minutos e os shows, que já começam na noite do dia 30 de dezembro, prometem manter o clima festivo até as primeiras horas de 2024.

Atrações. A programação de verão, que inclui música ao vivo, atividades esportivas e culturais nas praias, está marcada para iniciar no dia 5 de janeiro. A Secretaria de Turismo assegura que a cidade está preparada para receber turistas, visando oferecer uma variedade de eventos para atender a todos os gostos e idades. Todos os domingos de janeiro haverá pagode na Praia do Coqueiro, a partir das 15h, proporcionando momentos de descontração e alegria à beira-mar.

Esporte. Ao longo de todo o mês de janeiro, os amantes do esporte terão diversas opções para participar e assistir. A abertura da Arena de Verão 2024 na Praia Central está marcada para o dia 4 de janeiro, às 18h30, com uma emocionante rodada do Campeonato de Beach Soccer. Durante o mês, os moradores e visitantes poderão participar de projetos de dança nas praias, corridas, caminhadas, além de campeonatos de altinha e futevôlei.

Programação Réveillon 2024

SEDE

30/12 – Praça dos Imigrantes

20h – New Place Band

22h – Banda Tomaê

31/12 – Praia Central

22h – Luíza Andrade

00H – Queima de fogos

00h10 – Comichão

Sextas de Janeiro – Show Musical às 20h e às 22h30 no centro, anexo a arena esportiva – Rua Viva

Sábados de Janeiro – Show musical na Praça dos Imigrantes às 19h e às 22h (exceto 27/01)

27/01 – Luau de Verão – 19h à 1h da manhã, na arena de esportes

IRIRI

30/12

18h – Projeto feijoada

21h – Márcio Pedrazi

31/12

21h – Henrique Cabral

23h40 – Álvaro Nobre

00H – Queima de fogos

Sábados de janeiro – Show Musical às 18h e às 21h

19/01 – Luau de Verão – 19h à 1h na areia preta.

CASTELHANOS

30/12

17h – Grupo Revoada

20h – Tropical Brasil

31/12

22h – Marcelo Ribeiro e Banda B

00H – Queima de fogos

00h10 – Banda Uau

Sábados de janeiro – Show Musical às 17h e às 20H

12/01 – Luau de Verão – 19h à 1h, no palco da praia.

UBU

30/12

19h – Banda Prestígio

21h30 – Rony e Ricy

31/12

22h – João Victor e Vinícius

00H – Queima de fogos

00h10 – Banda Oju Obá

Sábados de janeiro – Show às 19h e as 21h30

05/01 – Luau de Verão – 19h à 1h, no palco da praia.

Praia do Coqueiro

Todos os domingos de janeiro tem pagode a partir das 15h.