A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio de Diário Oficial, publicou o edital do processo seletivo para médicos clínicos gerais, que irão trabalhar temporariamente na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Ao todo serão disponibilizadas 7 vagas para contratação imediata e com salário de R$8 mil, a carga horária semanal será de 24 horas.

Os requisitos mínimos exigidos pelo processo seletivo são: curso superior de medicina, registro no respectivo Conselho Regional e titulação compatível com a especialidade e/ou área de atuação pleiteada, com experiência mínima de 6 (seis) meses.

Quem cumprir as exigências, poderá participar do processo seletivo, para isso, basta se inscrever na Sede Administrativa da Semsa, localizada na rua Adamastor Antônio da Silva, no bairro Muquiçaba. É exigido que o candidato leve, no momento da inscrição, a ficha de inscrição preenchida, o documento está publicado no final do edital e no site da Prefeitura Municipal de Guarapari.

Datas e horários

As inscrições estarão abertas a partir do dia 18, indo até o dia 21 de janeiro, funcionando das 9 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Já a divulgação da classificação inicial dos candidatos sairá no dia 25 de janeiro e, no mesmo dia, deverão ser apresentados os recursos pelos participantes. A classificação final sairá no dia 27 deste mês, sendo convocados no mesmo dia os classificados.

Confira o edital aqui.