Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), o secretário de Estado da Saúde concedeu mais informações sobre a imunização e tem expectativas acerca da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo. Caso a vacinação no Brasil seja iniciada na próxima quarta-feira (20) como o ministro da saúde Eduardo Pazuello anunciou, o Governo do Estado afirmou que possui 497 salas de vacinação. Entretanto, a secretaria estadual garantiu que pode chegar a 600 o número de locais para vacinação contra o novo coronavírus.

Nésio Fernandes, o secretário de Estado da Saúde, tem a expectativa de que tanto a vacina de Oxford quanto a Coronavac serão aprovadas em território nacional. “Acreditamos que ao longo dos próximos dias todos os estados vão receber pelo menos as 6 milhões de doses já disponíveis da Coronavac. Aguardamos a devida importação de 2 milhões de doses [das vacinas AstraZeneca/Oxford] que estão vindo da Índia, para incorporar a esses 6 milhões”, afirmou o secretário.

Fernandes confirmou também que há estaque de mais de 1,7 milhão de seringas, e que, nos municípios, são aproximadamente 780 mil em estoque. “O Estado tem condições plenas de iniciar a vacinação neste mês, ao longo de fevereiro. Amanhã (sábado), vamos receber a primeira remessa de 1,5 milhão de seringas exclusivas para a vacinação de Covid. Até o final do mês, vamos receber até 4,5 milhões”, informou.