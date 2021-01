De acordo com as informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 4.028 mulheres de Guarapari já foram contaminadas com o novo coronavírus. 3.444 homens da cidade também contraíram a Covid-19.

Desde o início da pandemia na cidade, 7.472 moradores de Guarapari testaram positivo para o novo coronavírus.

Destes, 186 morreram em decorrência da doença e 5.853 são considerados recuperados da enfermidade na cidade.

Em todo o Estado, já contraíram o vírus cerca de 273.031 capixabas. Destes, 254.434 já se curaram da doença e 5.474 faleceram devido a complicações da Covid-19. Nas últimas 24h, 1.990 novos casos foram confirmados, 2.438 já são considerados curados neste mesmo período e 24 capixabas faleceram em decorrência da doença nas últimas 24h.