A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) realizou algumas modificações no período de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2021.

Antes, as parcelas começavam no mês de janeiro e agora irão começar no mês de março. Ao todo, serão oito parcelas, com a primeira cota em 31/03/2021. Para quem pagar à vista, no mês de janeiro, o desconto será de 20% e em fevereiro, será de 10%.

Vale lembrar que em abril deste ano, a Prefeitura de Guarapari já tinha publicado o Decreto 229/2020, com várias medidas para amenizar os impactos econômicos da pandemia de Coronavírus. Neste decreto, o município prorrogou os prazos de pagamentos de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU/2020) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN/2020).